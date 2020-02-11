220 yaşındaki çınar büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı yaklaşık 220 yılı devirmesine rağmen halen bütün görkemi ile ayakta. Osmanlı Devleti döneminde dikilen çınar ağacına aradan geçen 220 yıl içerisinde ise hiç dokunulmadı. Çevresinde onlarca imar planlamasına yapılmasına rağmen çınar ağacı her zaman bu planların dışında tutularak korundu. Mahallenin adeta simgelerinden birisi haline gelen çınar ağacı gösterişi ve güzelliği ile herkesin ilgisini çekiyor.