Konak zabıta deposundan ihtiyaç sahiplerine yardım

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda el koyarak, bir yıl süreyle depoda beklettiği işporta malları ihtiyaç sahiplerine iletilmek, geri dönüşüme yönlendirilmek ve bertaraf edilmek üzere ayrıştırıldı. Giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, züccaciye gibi eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eşyalar, Konak Belediyesi'nin bağışçıların destekleriyle kurduğu Bizim Mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahipleri ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl Bizim Mağaza'dan 6 bine yakın vatandaşın giysi, Bizim Ev'den 300'e yakın vatandaşın ev eşyası ihtiyacı karşılanmıştı.