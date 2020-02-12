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Ev hanımlığından aşçılığa

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Ev hanımlığından aşçılığa
BERGAMA Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu aşçı yardımcılığı kursunu tamamlayan ev hanımları sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Yemek yapmaya profesyonel olarak başlayacak olan ev hanımları meslek edinme yolunda önemli bir adım atmış oldu. Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik IIıcası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihi kentimiz Bergama'nın turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz. Başarı göstererek almış olduğunuz bu sertifikalarla aşçı yardımcısı ve daha sonra usta aşçılar olarak çalışacağından eminim" dedi.
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