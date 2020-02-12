O ihale iptal

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ihalesini gerçekleştirdiği Akıllı ücret toplama sistemi işletim ihalesinde başa dönüldü. Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) Karbil'in itirazını ret eden kararının Ankara İdare Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından KİK, mahkemenin 'iptal' kararı doğrultusunda yeniden işlem tesis etti. Ardından da E Kent Firmasında kalan ihaleyi iptal etti. Geçtiğimiz hafta karar ESHOT Genel Müdürlüğüne tebliğ edildi. ESHOT Genel Müdürlüğü de toplu ulaşım araçlarına binişlerde kullanılan ücretlendirme sisteminde herhangi bir aksama olmaması için Kamu İhale Kanunu'nun 21/d maddesi uyarınca 2015 yılından bu yana sistemi işletmekte olan Karbil Firmasının 8 Şubat'ta dolan süresini 6 ay uzattı. Ardından da yeniden ihaleye çıkmak için hazırlıklara başladı.Şimdi tüm gözler ESHOT Genel Müdürlüğü'nün yeni yapacağı ihaleye çevrildi. Şartnameye son şeklinin verilmesinin ardından ihale tarihini belirleyecek olan ESHOT, 6 aylık süre içinde yeni ihalesini yapacak. Eğer ihale ilanı, itiraz süreleri ve karar tebliğ süreçleri de dikkate alındığında bu 6 aylık süre yetmezse bir - iki aylık geçici süreli ikinci bir işletim ihalesine de gidilebilecek. Yeni ihaleyi alan firma otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına binişlerde 4 yıl süreyle ücret toplama sisteminin işletim hakkını elde edecek.Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihaleyi 57 milyon lira teklif veren E Kent Firması kazanmıştı. 2015 yılından bu yana sistemi işletmekte olan Karbil ise aynı ihale için 130 milyon lira teklif sunmuştu. İhale E Kent Firmasında kalınca eski işletici Karbil önce ESHOT Genel Müdürlüğüne ardından da Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunarak ihale sonucuna itiraz etmişti. KİK Karbil'in itirazını geri çevirince firma KİK'in bu kararını yargıya taşımıştı. İhaleyi kazanan E Kent Firması ile sözleşme imzalayan ESHOT'un E Kent'e yer teslimi yapmasına 5 gün kala Ankara İdare Mahkemesi Karbil'in itirazını ret eden KİK kararını iptal etmişti. Mahkemenin iptal kararı ESHOT Genel Müdürlüğünde krize neden olmuştu.

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