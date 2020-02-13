Bando fiyaskosu

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin, 2017 yılında Avrupa Birliği Fonu'ndan aldığı 96 bin Euro alarak kurduğu Roman Bando takımı fiyaskoyla sonuçlandı. Belediyeye, 96 bin Euro ile ne yapıldığını soran Buca AK Parti Grubu, ortada ne bando takımı ne de enstrümanların olmamasına da tepki gösterdi. Buca Belediyesi, 2017 yılında Yerel Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile Roman Bandosu projesi için Avrupa Birliği Fonu'na başvurdu. Avrupa Birliği'nin 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı' kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Levent Piriştina zamanında 96 bin Euro hibe desteği kazanıldı. Paranın hesaba yatmasıyla birlikte 20 kişilik bir ekip kurmak için kolları sıvayan belediye yetkilileri, 3 gün boyunca Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 500'den fazla Roman vatandaşı arasında eleme yaptı. Roman Bandosu'na 15'i erkek 5'i kadın olmak üzere 20 kişi seçildi.Bandonun, Buca Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklerinde sahne alacağı açıklandı. Fakat Roman Bandosu, bir iki etkinlik dışında faaliyet gösteremedi. AK Partili Buca Belediyesi Meclis Üyesi İzzet Pilgir, meclise verdiği önergede Roman Bandosu'nun akibetini sordu. 96 bin Euro'nun buhar olup uçtuğunu ifade eden Pilgir, "Bir proje yapıyorlar. İnsanları heveslendiriyorlar ve hüsranla bitiriyorlar. Alınan hibe ile ne yapıldı? Ortada enstrüman da yok bando takımı da... Bari bir davul alsaydınız. Yazık" diye konuştu.AK Parti Buca Belediyesi Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu ise, Bucalının parasını belediyenin sahip çıkamadığını ifade etti. Projedeki güzel amacın sonuca ulaşmadığını görmenin üzüntü verici olduğunu belirten Gündoğdu, "20 kişiyi seçtiler, 3 gün eğitim verdiler. Sonra hepsini tekrar evlerine gönderdiler. Sözde bunlar kurulan bando takımını Buca Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklerinde yer alacaktı. Ayıptır günahtır. Buca'nın parasını har vurup harman saçıyorlar. Para nereye gitti diye sorduğumuzda bile cevap veremiyorlar" diye konuştu. Buca Belediyesi ise, 2017 yılında Roman Bandosu için gelen 96 bin Euro'nun ne için harcandığına ilişkin araştırma yaptıklarını bildirdi.

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