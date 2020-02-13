ESBAŞ, 30. yılında yüzde 5 büyüyecek

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Serbest Bölge (ESBAŞ) CEO'su Dr. Faruk Güler, İzmir Medya Platformu üyelerini ağırladı. Platform üyelerine, ESBAŞ'ın çalışmaları ve bölge hakkında güncel gelişmeleri aktaran Güler, "ESBAŞ olarak kuruluşumuzdan bu yana, Ege Serbest Bölgesine ülkemize katma değer katacak, istihdam yaratacak, yüksek teknoloji transferi sağlayacak, ihracatı arttıracak nitelikteki yatırımları çekmeye azami özen gösterdik. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi de hep bu doğrultuda sürdürmekteyiz" dedi.2019'u 4.2 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20 bin 500 kişilik istihdamla kapattıklarını ifade eden Güler, "Bölgeye ilave edilen 300 bin metrekarelik genişleme alanını, 2019 yılında yeni yatırımlara hazır hale getiren ESBAŞ, firmaların yeni yatırımları ile 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyor" diye konuştu.