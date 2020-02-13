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Pota altında başlayan aşk evliliğe dönüştü

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Pota altında başlayan aşk evliliğe dönüştü
BALIKESIRLI 40 yaşındaki Alper Şentürk, 2004'te İstanbul'dan yaşadığı kente gelirken trafik kazası geçirdi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Şentürk, kendisi gibi spor tutkunu 8 arkadaşıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kurdu. O dönem takım kaptanı olan Şentürk, 2009'da tanıştığı 28 yaşındaki Esra (Kırlı) Şentürk'ün ekibe katılması için babasını ikna etti. Çiftin pota altında başlayan aşkı, 2013'te evlilikle taçlandı. Takımın antrenörlüğünü yapan Alper Şentürk ile tek kadın oyuncu eşi Esra Şentürk hem birbirlerine hem de basketbola karşı duydukları aşkla engellerini birlikte aşıyor. Alper Şentürk, kaza sonrası hayata hep pozitif baktığını söyledi. Esra Şentürk ise, "Basketbolu çok seviyoruz, onun sayesinde aile olduk" ifadelerini kullandı.
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Pota altında başlayan aşk evliliğe dönüştü
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