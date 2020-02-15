Bulduğu 2 bin lirayı sahibine ulaştırdı

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İZMIR'IN Tire ilçesinde çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki İbrahim Ünver, geçtiğimiz hafta tedavi giderleri için büyükbaş hayvanlarından birini sattı. Hayvanın parasını cebine koyan Ünver, çarşı içinde gezerken cebindeki 2 bin lirayı yola düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark eden İbrahim Ünver, durumu oğlu Ömer Ünver'e anlattı. Ömer Ünver ise babasının kaybettiği 2 bin lirayı aramaya koyuldu. Aramaların ardından bir netice alamayan Ömer Ünver, ilçede bulunan yerel bir gazeteye başvurarak olayın sosyal medya hesabından paylaşılarak duyurulmasını istedi. Fevzipaşa Caddesi üzerinde tuvalet işletmeciliği yapan 70 yaşındaki Ahmet Tabaru, işlettiği tuvaletin önünde deste halinde 2 bin lira buldu. Hiç tereddüt etmeden paranın sahibini aramaya koyulan Tabaru, sosyal medyadan yapılan paylaşımı ve içeriğindeki iletişim numarasını gördü. Numarayı arayan Tabaru, parayı kaybeden İbrahim Ünver'in oğlu Ömer Ünver ile buluştu. Tabaru, yolda bulduğu 2 bin lirayı Ömer Ünver'e teslim etti. Ünver, "Bir kez daha anladık ki insanlık ölmemiş" dedi.