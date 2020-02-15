Çiğli’de depoya sakatat baskını

İzmir'de halk sağlığının korunması için denetim ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Çiğli Belediyesi tarafından gelen ihbar üzerine bir depoya baskın düzenlendi. Ekipler, ihbar edilen adreste kimseyi bulamazken, karşılaştıkları sağlıksız manzara karşısında şok oldu. Çiğli Belediyesi ile Tarım İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen incelemeler sonucu izinsiz ve belgesiz sakatat ve kelle depoladığı tespit edilen depo sahibine para cezası uygulanırken, sakatat ve hayvan kellelerinin saklandığı depo da mühürlendi. Baskında ele geçirilen sakatat ve hayvan kelleleri Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı gıda denetim personelleri ile zabıta ekipleri gözetiminde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek imha edildi.Halk sağlığının korunması noktasında özenle çalıştıklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Halk sağlığıyla kimsenin oynamasına göz yummuyoruz. Bu doğrultuda ilçemiz sınırları içerisinde yer alan pazar, restoran, imalathane ve okullarda zabıta ekiplerimiz aracılığıyla kontrollerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra gelen ihbarları önemsiyor ve gerekli müdahaleyi anında yapıyoruz. Depoda da onlarca kilo sakatat ele geçirildi ve imha edildi. Halkımızın sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunanlara en ağır cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

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