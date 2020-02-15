Dinç Göztepe 3 puan peşinde

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz bileği bükülmeyen Göztepe, bugün alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.90 dakikayı Ali Şansalan yönetecek. Göz-Göz'de sakatlıkları süren Poko, Reis ve Atınç ile cezalı Beto forma giymeyecek. Ligde ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek Denizlispor'la berabere kalan sarıkırmızılı ekibin geçen hafta yeni evikonuk ekip olumsuz hava şartları nedeniyle İzmir'e gelemediği için ileri tarihe ertelenmişti. Ligde maçı eksik Göztepe, 20 haftada topladığı 30 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan, hafta içindeise 21 maçta 20 puanla 14. basamakta bulunuyor.Konyaspor'un şiddetle puana ihtiyaç duyduğunu söyleyen Teknik Direktör İlhan Palut, "" dedi.BEŞIKTAŞ'IN 2-1 yenildiği ve daha sonra kural hatası başvuru yapıp maçın tekrarını istediği talebi TFF tarafından olumsuz sonuçlanmasına Göztepeli taraftarlar sevinçle karşıladı. Taraftarlar sosyal medyada, "Maçlar ağlayarak değil, adaletle kazanılır" diyerek paylaştığı hastgtag Türkiye'de bir numara oldu.

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