Enkazdan çıkarılan ineklere rehabilite

ELAZIĞ'IN Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kiyi yaşamını yitirdi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 340 artçı deprem de meydana gelirken, bazı binalar yıkıldı, bazılarında da ağır hasar meydana geldi. Deprem, yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiledi. Hemen hemen tüm evlerin hasar gördüğü Kırsal Çevrimtaş Mahallesi'nde, sarsıntıda ahırları yıkılan ve enkaz altında kalan simental ırkı, 2'si gebe olan 3 inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.Çeşitli nedenlerle ölümden dönen hayvanların barınağı olan Melekler Çiftliği'nin sahibi Sibel Çakır, depremzede ineklerin, Haluk Levent'in ve arkadaşlarının sponsorluğunda çiftliğe geldiğini ve bakımlarının da bu sponsorlar aracılığıyla karşılandığını belirterek, "Kızlarımız şu an gayet iyi durumda. İlk geldiklerinde stresten ötürü yemek yemiyorlardı, panik halindelerdi. En ufak bir sallantıda kafalarını gömmeye başlıyorlardı. Ancak bunlar ırkları gereği çok sakinler ve tedavilerini uygulama noktasında bizlere de zorluk çıkarmıyorlar" dedi. Çakır, söz konusu ineklere yardım etmek isteyenlerin barınağa gönderecekleri bir balya samanın dahi değerli olduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU