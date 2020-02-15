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Kerem’e coşkulu karşılama

Avrupa ikincisi Kerem Kamal ’de coşkuyla karşılandı. Sporcunun sevinci yüzüne yansıdı

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Kerem’e coşkulu karşılama
AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda ikincilik elde eden milli güreşçi Kerem Kamal, İzmir'de coşkuyla karşılandı. İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya alan Kerem Kamal, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Milli güreşçi Kamal, babası Kazım Kamal, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Ufuk Özlem, antrenör Süleyman Güngör ve Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Kamal'ı tebrik eden Özlem, sporcularının başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Antrenör Güngör ise bundan sonra hedeflerinin olimpiyatlardan birincilikle dönmek olduğunu söyledi. Milli güreşçi, yaşadığı Manisa'ya kara yoluyla devam etti.
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Kerem’e coşkulu karşılama
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