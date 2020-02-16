Lebip Timor: Ayakta alkışlanır

GEÇTIĞIMIZ hafta Aykut Kocaman ile vedalaşan Konyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz ile çıktığı maçta neler yapacağını kestirmek çok zordu. Kendi sahasındaki 10 maçta sadece 1 maç kazanabilen ve 5 gol atabilen ev sahibini, zor bir maç bekliyordu. Geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe ise cezası nedeniyle kalenin sigortası Beto'dan yoksun bir dizilişle çıkmıştı. İlk 20 dakika geçilirken topla daha çok oynayan Göztepe, Serdar'ın direkten dönen vuruşu ile maçın fitilini ateşliyordu. Hemen ardından Ömer Ali ile bulduğu çok net pozisyonda Alpaslan'a takılan Konyaspor, 34. dakikada aynı oyuncu ile aylar sonra sahasındaki ilk golü atıp öne geçiyordu. İyi oynarken geriye düşen Göztepe, 5 dakika sonra Serdar Gürler ile bu gole cevap veriyordu. İkinci yarı Konyaspor baskısı ile başlasa da hızlı kontralarla daha net pozisyonlar bulan Göztepe rakibini tehdit ediyor, 48.dakikada Wilczek ile de mutlak bir şansı kullanamıyordu.

BETO YOKSA GÖKTUĞ VAR

Karşılıklı ataklarla maça hem tempo hem de heyecan geliyordu. 59. dakikada lehine çalınan penaltısı VAR'dan iptal edilen Göztepe daha etkili ve net pozisyonlarla oyunun kumandasını ele alıyor ve Castro'nun nefis vuruşu ile Serkan'ı avladığında dakikalar 68'i gösteriyordu. İzmir ekibi coşmuş, Beto'nun yokluğunda ne yapacağı tartışılan kaleci Göktuğ peş peşe yaptığı 3 kurtarışla yıldızlaşmış ve son çeyreğe girilirken kaptanı Halil ile tabelayı bir anda üçlemişlerdi. 1-0 geriden gelip maçı çevirmeleri hiç şüphesiz bir teknik adam zekası ve becerisi idi. Tuzağa düşmüşler, ava giderken avlanmışlardı. Teknik adamı, sahadaki oyuncuları ve tribünlerdeki sevdalıları ile ayakta alkışlanacak bir maça imza attılar.