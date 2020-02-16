Manisa evinde teslim

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın en önemli maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilerek yara aldı. Konuk takım 57. dakikada Erhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ardından yükselten Samsunspor 64'te Burak Çalık'la farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye 74'te Bahattin çıkarken, 82'de Sinan'ın golü ev sahibine yeterli olmadı.Siyah-beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.