Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Manisa evinde teslim

evinde teslim

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Manisa evinde teslim
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın en önemli maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilerek yara aldı. Konuk takım 57. dakikada Erhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ardından yükselten Samsunspor 64'te Burak Çalık'la farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye 74'te Bahattin çıkarken, 82'de Sinan'ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58'e yükseltip Manisa FK'nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa evinde teslim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN