Manisa evinde teslim

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın en önemli maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilerek yara aldı. Konuk takım 57. dakikada Erhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ardından yükselten Samsunspor 64'te Burak Çalık'la farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye 74'te Bahattin çıkarken, 82'de Sinan'ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58'e yükseltip Manisa FK'nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Siyah-beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.