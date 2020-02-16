Okul yapımına belediye engeli

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, aradan geçen 11 aylık dönemde hayata geçirdiği skandal uygulamalarla sık sık gazete manşetlerine taşındı. Göreve gelir gelmez bir önceki dönem Göztepe Kulübüne tesis yapması için tahsis edilen Pancar'daki 104 dönümlük araziyi geri alan Uygur'un şimdi de ruhsat işlemlerini geciktirerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçede özel eğitimli çocuklar için yapılmak istenen okula engel olduğu ortaya çıktı.

MECLİSE TAŞINDI

Torbalı'da yaşanan skandalı önceki gün gerçekleşen Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında gündeme taşıyan AK Partili meclis üyesi Hakan Yıldız, Tunç Soyer'den konuya el atmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığının Torbalı'da, özel eğitim gerektiren engelli çocukların eğitim görmesi için İzmir'in en donanımlı okulunu yapmak için çalışma başlattığını hatırlatan Yıldız, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 2 Ağustos 2019 tarihinde inşaat ruhsatı için Torbalı Belediyesine başvuruda bulundu. Aradan geçen 7 aylık süreçte Torbalı Belediyesi ruhsat kesmeyince yapılmak istenen proje 2020 yılı yatırım programından çıkarılma riski ile karşı karşıya kaldı" dedi.

7 AYDIR YANIT YOK

Projenin hayata geçirileceği toplam 3 bin 400 metrekarelik arsanın 987 metrekarelik bölümünün mülkiyetinin ilçe belediyesine ait olduğunu hatırlatan Yıldız; "2014 yılında Torbalı Belediyesi kendi mülkiyetindeki 987 metrekarelik arsayı okul yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis etti. 2020 yılı yatırım programına alınan okul için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 Ağustos 2019 tarihinde Torbalı Belediyesine ruhsat başvurusunda bulundu. Aradan geçen 7 aylık süreçte inşaat ruhsatı verilmeyince bir türlü projenin yapımına da başlanamadı. Eğer bir an önce ruhsat işlemleri sonuçlanmazsa projenin yatırım programından çıkarılması, dolayısı ile de okul için ayrılan ödeneğin iptal edilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız" dedi. "DESTEK BEKLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığınca Torbalı'da yapılmak istenen okul tamamlandığında İzmir'de özel eğitimli çocuklar için yapılmış en donanımlı okul olacağını hatırlatan Yıldız, şöyle konuştu; "Torbalı'da bu sorunu çözemediğimiz için sizden destek istiyoruz. Eğitim konularında ne kadar duyarlı olduğunuzu, hızlı kararlar aldığınızı biliyoruz. Göztepe Kulübüne tahsis edilen arazinin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından geri alınması konusunda aynı hassasiyeti sizden göremedik ama bu

projede desteğinizi bekliyoruz."



Yarı yolda bıraktı

TORBALI Belediye Meclisi, altyapı tesisleri için bir önceki belediye başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez tarafından Göztepe'ye tahsis edilen Pancar'daki 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmişti. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur o süreçte yaptığı açıklamada, "Arazinin imarı yok. Ruhsatı iptal etmezsek usulsüzlük yapmış olacağız. Göztepe'ye yeniden tahsis edebilmemiz için yeni bir planlama gerekiyor" dese de aradan geçen süreçte Uygur, sözünü tutmamış araziyi yeniden Göztepe Kulübü'ne tahsis etmemişti. CHP'li Başkan Tunç Soyer de, "Göztepe'yi yarı yolda bırakmam" ifadelerini kullanmıştı.



Sözler tutulmayınca Sepil vazgeçmişti

GÜRSEL Aksel Stadı'nın açılışı öncesi konuya ilişkin açıklama yapan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, aylardır planlarının onaylanmasını bekledikleri, Torbalı Pancar'a yapacakları altyapı tesisinden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Sepil, "Maalesef Torbalı'da sorun yaşıyoruz. Planımız Haziran ayında gençlerin oynayacağı 3 sahayı bitirmekti. Çıktılar (iki ay içinde halledeceğiz) dediler, durum ortada. Biz Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. İstenmediğimiz yerde olmayız. Yer bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız. Göztepelilere bunun güvencesini veriyorum. Bunlar şahıs kaprisi. İzmir'de eski düşünceyi benimseyen hareket olarak düşünüyorum bunu. Çok yanlış yaptılar. Aylar oldu ortada bir şey yok" diye konuşmuştu.