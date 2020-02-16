Sevgi Eli 14 senedir yara sarıyor

BUGÜN NELER OLDU

ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 14. kuruluş yıldönümünde de çaresizlere umut olmaya devam ediyor. Sevgi Eli Mağazasında gelinlikten damatlığa bebek kıyafetinden her türlü giyim eşyasına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriliyor. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelerin imdadına koşuyor, ev eşyalarını baştan aşağı yenileyerek çaresizlere çare oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Sevgi Eli, 14 yıldır yardıma muhtaç hemşehrilerimizin umudu, birlik ve beraberliğimizin nişanesi oldu. Sevgi Eli sizin elinizdir" diyor.