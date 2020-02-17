Adım adım Avrupa’ya

Konya deplasmanından da 3-1'lik net bir galibiyetle dönen Göz-Göz, bir maçı eksik olmasına rağmen 8. sıradaki yerinin sağlamlaştırarak puanını 33'e yükseltti.Göztepe'nin 'Süper bücürü' Serdar Gürler, Konyaspor maçında da iş başındaydı. Sarı-kırmızılı ekibin kanat oyuncusu, Konyaspor zaferinde gol perdesini açan isim olurken, 28 yaşındaki yıldız son golde de Halil'e yaptığı asistle maçın kahramanı oldu.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yakın takibe aldığı yıldız oyuncu, son 7 maçı da boş geçmeyerek ulaşılması güç bir performansa imza attı.Göztepe, Süper Lig'de orta alandaki oyuncularıyla da fark yarattı.devre arası yolların ayrıldığı Eren'in yanı sıra halen kadroda bulunan Deniz Kadah ve yeni transfer Kamel Wilczek ise henüz gol atmayı başaramadı.Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Göztepe'de yaşayan İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekipte rüştünü ispatladı.Takıma 21 puan kazandıran Palut, maç başına 1.90'lık bir puan ortalaması tuttururken genç çalıştırıcı zorluk derecesi yüksek maçlardan alnının akıyla çıktı.

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