Adım adım Avrupa’ya

Konya deplasmanından da 3-1'lik net bir galibiyetle dönen Göz-Göz, bir maçı eksik olmasına rağmen 8. sıradaki yerinin sağlamlaştırarak puanını 33'e yükseltti. Son 4 maçta aldığı 10 puanla zirveyi sarsan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilgiler aldığı haftadan karlı çıktı.
Göztepe'nin 'Süper bücürü' Serdar Gürler, Konyaspor maçında da iş başındaydı. Sarı-kırmızılı ekibin kanat oyuncusu, Konyaspor zaferinde gol perdesini açan isim olurken, 28 yaşındaki yıldız son golde de Halil'e yaptığı asistle maçın kahramanı oldu.
ORTA SAHA COŞTU BİKERE
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yakın takibe aldığı yıldız oyuncu, son 7 maçı da boş geçmeyerek ulaşılması güç bir performansa imza attı. 6 gol atıp ve 5 asist yapan Serdar, son 7 maçında 5 gol, 4 asistlik bir performans sergileyerek Göz-Göz'ün Avrupa hedefini sürdürmesinde başrol oynadı.
Göztepe, Süper Lig'de orta alandaki oyuncularıyla da fark yarattı. Orta sahada forma giyen futbolcular Göztepe'nin 21 maçta kaydettiği 28 golün 21'inin altına imza koydu. Halil ve Serdar'ın 6'şar gol attığı Göztepe'de Castro ve Soner 3'er, Napoleoni 2 ve Borges ise 1 gol kaydetmeyi başardı. Golcülerin suskun kaldığı sarı-kırmızılı ekipte, Jerome fileleri 2 kez sarsarken,
devre arası yolların ayrıldığı Eren'in yanı sıra halen kadroda bulunan Deniz Kadah ve yeni transfer Kamel Wilczek ise henüz gol atmayı başaramadı.
İLHAN PALUT MUCIZESI
Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Göztepe'de yaşayan İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekipte rüştünü ispatladı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası sonrası takımın başına Yeni Malatya maçıyla geçen ve ilk maçından beraberlikle ayrılan Palut, 11 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü.
Takıma 21 puan kazandıran Palut, maç başına 1.90'lık bir puan ortalaması tuttururken genç çalıştırıcı zorluk derecesi yüksek maçlardan alnının akıyla çıktı.