Canı çiğ köfte çekti yolda tanker ezdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 11 Şubat akşamı spot eşya satış işiyle uğraşan 30 yaşındaki dayı Serkan Ok, canı çiğ köfte çeken 8 yaşındaki yeğeni Berke Kayıkçı'yı kıramadı. Minik Berke'yi elektrikli bisikletinin arka koltuğuna oturtan Serkan Ok, çiğ köfte almak üzere yola çıktı. Anadolu Caddesi'nde yol kenarında ilerlerken sağda park halinde duran arabayı geçmek için beklemeye başladı. Çiğli'den Aliağa yönüne giden 57 yaşındaki M.S.'nin kullandığı tanker, anadolu Caddesi ile Maltepe Caddesi'nin kesiştiği noktada Ok ile Kayıkçı'nın bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Serkan Ok ile yeğeni Berke, çarpmanın etkisiyle bir anda yere savruldu. Dayı ve yeğen kanlar içerisinde yerde kalırken, tanker şoförü M.S. kazayı fark etmeyince Aliağa'ya doğru yoluna devam etti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minik Berke ile dayısı ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Berke doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Serkan Ok tedavisinin ardından taburcu edildi. Büyükçiğli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berke Kayıkçı, Çay Mahalle Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tankerin plakasını tespit ettikten sonra Aliağa'daki polis ekiplerine bildirdi. Aliağa polisi tarafından kazadan 40 dakika sonra durdurulan tankerin şoförü M.S. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu anlaşılan tanker şoförü M.S. polise verdiği ifadesinde, "Aydın'dan Aliağa'ya gidiyorum. Aliağa'dan akaryakıt aldıktan sonra Aydın'a dönecektim. Elektrikli bisikletin bana çarptığını fark etmedim. Fark etsem dururdum. Polisler beni Aliağa'da durdurunca kaza olduğunu anladım. Üzgünüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

