Denizlispor’da taraftar Bakkal’ı istiyor

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SÜPER Lig'de 7 maçtır kazanamayıp son maçında lig sonuncusu Kayserispor'a mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevine son verildi.Maçtan sonra istifa etmeyeceğini söyleyen Özdilek yönetimin kararıyla gönderilirken taraftarlar kampanya başlattı. Yeşil-siyahlı taraftarlar,diyerek yönetime başvuruda bulundular.Eski takımı Denizlispor'u yıkan golü atan Kayserisporlu Sapurano'ya büyük öfke var.Öte yandan Denizlispor'da parasını alamadığı için kampı terk eden Barrow'a da yönetimden ağır para cezası geleceği öğrenildi.