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Denizlispor’da taraftar Bakkal’ı istiyor

Ege ekibi karıştı. Kayseri mağlubiyeti sonrasında “Görevimin başındayım” dese de gönderildi. Taraftar 2008-09 sezonu kulübü çalıştıran için kampanya başlattı

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Denizlispor’da taraftar Bakkal’ı istiyor
SÜPER Lig'de 7 maçtır kazanamayıp son maçında lig sonuncusu Kayserispor'a mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevine son verildi. 8. hafta öncesinde Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek, ilk 8 maçında 13 puan toplamasına rağmen galip gelemediği daha sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı. Maçtan sonra istifa etmeyeceğini söyleyen Özdilek yönetimin kararıyla gönderilirken taraftarlar kampanya başlattı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, "Bu kez bizim dediğimiz olacak. Mesut Bakkal takımın başına gelsin" diyerek yönetime başvuruda bulundular.

SAPURANO'YA ÖFKE BARROW'A CEZA!
Eski takımı Denizlispor'u yıkan golü atan Kayserisporlu Sapurano'ya büyük öfke var. Karşılaşmadan sonra Denizlisporlu taraftarlarla tartışan yıldız futbolcunun küfür ettiği ve bu durumun da maçın gözlemcileri tarafından tespit edildiği, muhtemelen PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Denizlispor'da parasını alamadığı için kampı terk eden Barrow'a da yönetimden ağır para cezası geleceği öğrenildi.
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Denizlispor’da taraftar Bakkal’ı istiyor
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