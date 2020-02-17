Menemenspor’dan 2020’nin ilk galibiyeti

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Menemenspor'un gollerini 7. dakikada Samed Ali Kaya, 65. dakikada penaltıdan kaptan Taşkın Çalış ve 90+2. dakikada Sikiru Olatunbosun kaydederken, konuk Eskişehirspor'un tek golünü 84. dakikada serbest vuruştan Cemali Sertel attı.Sarı-lacivertliekip, son olarak 22 Aralık 2019 tarihindesahasında oynadığı Bursaspor maçını2-1 kazanmıştı.Menemenspor'da sezon başı takımakatılan Nijeryalı forvet Olatunbosun veara transferde Göztepe'den kiralananforvet Samed Ali ilk kez gol attılar,