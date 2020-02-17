Menemenspor’dan 2020’nin ilk galibiyeti

TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Menemenspor'un gollerini 7. dakikada Samed Ali Kaya, 65. dakikada penaltıdan kaptan Taşkın Çalış ve 90+2. dakikada Sikiru Olatunbosun kaydederken, konuk Eskişehirspor'un tek golünü 84. dakikada serbest vuruştan Cemali Sertel attı. Bu sonuçla Menemenspor puanını 32'ye yükseltirken play-off potasındaki iddiasını korudu.
EN SON BURSASPOR'U MAĞLUP ETMİŞLERDİ
Menemen bu sonuçla 5 hafta aranın ardından tekrar 3 puan sevinci yaşarken, bu galibiyet 2020 yılında alınan ilk galibiyet oldu.
Sarı-lacivertli
ekip, son olarak 22 Aralık 2019 tarihinde
sahasında oynadığı Bursaspor maçını
2-1 kazanmıştı. Bu tarihten sonra Altınordu'ya deplasmanda 1-0, Giresunspor'a iç sahada 3-0, Hatayspor'a deplasmanda 2-0, Karagümrük'e iç sahada 1-0 kaybeden İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta da Akhisarspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Menemenspor'da sezon başı takıma
katılan Nijeryalı forvet Olatunbosun ve
ara transferde Göztepe'den kiralanan
forvet Samed Ali ilk kez gol attılar,