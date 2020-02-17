Termal sağlık turizmi için harekete geçilecek

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, bir dizi ziyaret için Denizli'ye geldi. Önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve NukhetKüçüker ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin eşlik ettiği Topaloğlu ilk olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti.Topaloğlu, "Bu tür toplantıları uzakta yapmaktansa alana inerek yerinde görerek yapmak bizim için de çok önemli. Denizli'nin özellikle termal sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli vizyon sahibi yöneticiler ile birlikte harekete geçirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak bu konuda gereken desteği vermeye hazırız" dedi.Topaloğlu, Pamukkale'nin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a konuk oldu. Denizli'nin termal turizmdeki önemi görüşmeye damgasını vurdu. Topaloğlu, "Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Sağlık turizminin alt dallarından olan termal turizmle ilgili Sayın Bakanımızın moderatörlüğünü yaptığı toplantımız oldu. Bu ziyaret ile Denizli'deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük, çok güzel çalışmalar ve imkanlar var, bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün. Gözlemlerimizi rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi. Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizlimiz kadim bir şehir. Denizlimizin tekstili, sanayide lokomotif. 3.5 milyar doları aşan ihracatımız var. Sadece sanayi şehri değil aynı zamanda turizm şehriyiz. Denizli 2.5 milyonun üzerinde turistin geldiği bir şehir. Başta Pamukkale olmak üzere 19 antik kente ve çok zengin jeotermal kaynaklara sahibiz. Denizli, Türkiye'de en çok turist gelen iller arasında 5'inci sıradadır" dedi. Denizli'nin turizmdeki sıkıntısının kısa süreli konaklamalar olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "Termal turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde, ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU