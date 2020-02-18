Altınordu’da Kerim telaşı

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına odaklanan Altınordu'da sağ bek Kerim'in iyileşmesi yüzleri güldürdü. Fatih Karagümrük deplasmanında ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor karşılaşmalarında forma giyemeyen 22 yaşındaki savunmacı Kerim'in takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
İzmir ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan bu hafta da kadroda yer almayacak.
EROĞLU: 4 PUAN İSTİYORUZ
BU sezon deplasmandaki 10 maçta 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, hafta sonu Adana Demirspor karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Adana Demirspor deplasmanının ardından 26 Şubat'ta Erzurumspor'u konuk edeceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üst üste iki zorlu maça çıkacağız. 4 puan çıkarmayı hedefliyoruz. İç sahadaki başarımızı deplasmanda da sağlamak istiyoruz"
dedi.