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Ödemişli üretici patatese yöneldi

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Ödemişli üretici patatese yöneldi
BEREKETLİ Küçükmenderes Ovası'nda kış hasadı bitmek üzere olan patates tarlalarında hareketli günler yaşanıyor. Hava şartlarına bağlı olarak yeni ürünü tarlaya ekmek için üreticiler fırsat kolluyor. Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, Adana'da don vurgunu sebebiyle Ödemişli üreticilerin patatese yöneldiğini söyledi. Akgün, "Adana'dan gelen haberler üreticiyi ekim için tetikliyor. Şu an tohum bulmakta zorlanıyoruz. Adana'da ekim zamanı arılık ayıdır. Hasat da nisan ayında başlar. Ödemiş'te bahar patatesinin hasadı mayıs ayındadır. Dolayısı ile şimdi Adana ve Ödemiş piyasaya aynı zamanda patates sürecek" dedi.
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Ödemişli üretici patatese yöneldi
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