Bal Kes’te forma seferberliği

BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ

EKOL Hastanesi Balıkesirspor'da maddi krizi aşmak için başlatılan kampanya çerçevesinde bir gecede 17 bin 82 forma satıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2000, İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan'dan 1000, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'dan 500'er, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula'dan 400 forma, İş adamı Levent Tellioğlu'ndan 200 forma, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 2001 adet forma, Balıkesirli futbolcu Olcay Adın'dan 1000 forma, Balıkesirspor'un efsane isimlerinden Ali Öztürk ve Muhammet Reis'ten 50'şer forma, Bandırmaspor Kulübü'nden 100 adet forma bağışı geldi.