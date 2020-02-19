Belediye malları tek tek satılıyor

İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok çok altında sattığı için eleştiri konusu olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. 30 Mayıs'ta mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesindeki 107 daireyi satan Soyer, ardından da Buca'da mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait imarlı 95 taşınmazı satışa çıkardı. Geçtiğimiz yılın Kasım Bornova ve Buca'daki 68 arsasını satışa çıkaran CHP'li Başkan Soyer, şimdi de Bornova Ergene Mahallesi'nde 6, Buca'da 10, Dikili'de 3, Karşıyaka'da 6, Konak'ta 6, Karabağlar'da 27 olmak üzere toplam 58 konutu satışa çıkardı. Mali kriz için sürekli kaynak arayışında olan CHP'li Büyükşehir'in bu satışları ne zaman bitireceği merak konusu oldu. Dikili'de dördüncü kat ve çatı katı dahil bir daire için 630 bin TL tahmini fiyat belirlenirken, Konak ikinci Karantina'da bir daire için 140 bin TL fiyat biçildi. İhale 4 Mart'ta açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.Seferihisar'da satılan bazı gayrimenkuller:* Meşhur Ekmeksiz Plajı, Kazak yatırımcılara satıldı.* 120 milyon lira değer biçilen "Eşek Adası", 2012'de 1 milyon 350 bin liraya satıldı.* Üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait otelin bulunduğu arazi, 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktara bu şirkete satıldı.* 150 milyon lira değer biçilen 120 bin 642 metrekarelik arazi, 15 milyon 70 bin liraya satıldı.

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