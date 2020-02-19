Ehliyet sınavı için polisten ‘Joker’ operasyonu

BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyet alamamış kişilerin yerine sınava giren ve 'joker' olarak adlandırılan kişilere ve sürücü kursuna yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM şube müdürlüğü tarafından yapılan çalışma da, 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu bir sürücü kursunun çeşitli sebeplerden dolayı ehliyet alamayan şahıslardan para almak sureti ile sınavlara joker tabir edilen şahıs sokarak usulsüz ehliyet aldırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 22 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda iki tüfek ile sahte sınav giriş belgeleri ele geçirildi.