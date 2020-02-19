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EÜ’den yeni ameliyat tekniği

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
EÜ’den yeni ameliyat tekniği
EGE Üniversiteli (EÜ) bilim insanları, kadavra üzerinde yeni bir ameliyat tekniğini tanımlayarak, ameliyat için kullanılacak ürünün prototiplerini oluşturdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Özgür Yeniel, Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, Doç. Dr. Mete Ergenoğlu ve Op. Dr. Gökay Özçeltik, çalışma ile kadavra üzerinde yeni bir ameliyat tekniğini tanımladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, teknoloji ve inovasyonun ülkenin geleceği için önemli alanların başında geldiğini belirtti. Budak, "Üniversitemiz bilim insanları önemli, multidisipliner projelere imza atamaya devam ediyorlar. Tıp fakültemiz öğretim üyeleri, kadavra üzerinde yeni bir ameliyat tekniğini tanımlayarak, ameliyat için kullanılacak ürünün prototiplerini oluşturdular. Araştırma ekibimizi tebrik ediyorum. Projemizin Brüksel'de yapılacak mülakatta başarılı olmasını diliyorum" dedi.
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EÜ’den yeni ameliyat tekniği
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