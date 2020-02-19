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Hırsızlar, tuvaletin sifonunu bile çalmış

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Hırsızlar, tuvaletin sifonunu bile çalmış
DENIZLI İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 36 bin 205 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 252 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 111 adet tabanca fişeği, 2 adet su arıtma cihazı, 1 adet video kamera ve 29 adet tuvalet rezervuarı (sifon) ele geçirildi. Hırsızlık olaylarına ve çeşitli suçlara karışan 183 şahıstan 57 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Hırsızlar, tuvaletin sifonunu bile çalmış
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