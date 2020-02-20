Bergama, kalifiye eleman yetiştirecek

BUGÜN NELER OLDU

Ege'nin parlayan yıldızı Bergama önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bergama'da yakın bir zaman diliminde faaliyete geçmesi beklenen Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin yetişmiş eleman ihtiyacı için neler yapılması gerektiği konuşulmaya başlandı. Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) CEO'su Dr. Faruk Güler, "Bergama şimdiden kalifiye eleman yetiştirmeye başlamalı. Gelin öğrencilerinizi birlikte eğiterek nitelikli elamanlar ortaya çıkarıp onları iş, meslek sahibi yapalım" dedi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, "Bergamamız'ın makus talihi artık değişiyor. İllere ve merkeze olan uzaklığımız nedeniyle Bergamamız eskiden 'Çıkmaz Sokak' olarak anılırdı. Artık otoyolların merkezinde, kavşak noktasındayız. Bize düşen görev bugünden kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak adımları atmak. Gençlerimizi ve öğrencilerimizi şimdiden serbest bölgemizin kalifiye eleman ihtiyacı için yetiştirmeliyiz" diye konuştu. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, "Vasıfsız olan iş gücümüzü vasıflı hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.