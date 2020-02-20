Eşleri için çapraz organ nakli oldular

Kan grupları uyuşmadığı için diyalize bağlı yaşayan eşlerine organ vericisi olamayan biri İzmir'de, diğeri Mardin'de yaşayan iki koca, İzmir Kent Hastanesi'nde çapraz nakille birbirlerinin eşlerine böbreklerini verdi. İzmir'in Menemen ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Mülkiye Dişli ile forklift operatörü Vedat Dişli 1999 yılında evlendi. Daha nişanlıyken böbreklerinde protein kaçağı tespit edilip 'nefrotik sendrom' tanısı koyulan Mülkiye Dişli'nin sağlığı ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra daha da bozuldu. 2005'te diyalize girmeye başlayan kadın, bir yıl sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan yapılan bağışla böbrek nakli oldu. Ancak Dişli'nin sağlık sorunları bitti denilirken bu kez lenfomaya yakalandı, 7 ay kemoterapi gördü. Lenfomayı atlattı diye sevinen Mülkiye Dişli, bu kez aldığı ilaçlar yüzünden nakil böbreğini kaybetti. 2018'de tekrar diyalize mahkum olan Dişli, ikinci kez nakil olabilmek için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Eşi Vedat Dişli gönüllü verici olurken, kan grubu uyuşmazlığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Dişli'nin adı Ekim 2019'da hem kadavra hem de çapraz nakil listesine yazıldı.Mardin'de yaşayan Yunus Er ile evli olan Safya Er'e ise 2005 yılında nedeni belli olmayan böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Er diyalize bağlı bir yaşam sürmeye başlarken, nakil konusunda şansızlıklar yaşadı. Bir kez İzmir'den, bir kez de Adana'dan bağış müjdesi alan Er çifti, aradaki mesafeler yüzünden bu şansı kullanamadı. Son dönemde sağlığı iyice bozulan Safya Er, İzmir'de bir yakınlarına misafir oldu, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Dişli gibi Yunus Er de eşi Safya Er için gönüllü verici oldu ancak kan grubu uyuşmazlığı çıktı. Yolları aynı hastanede kesişen alıcı ve vericiler eşleşince iki hastaya da çapraz böbrek nakli şansı doğdu.Er çiftiyle aralarında bir aile bağı oluştuğunu, kardeş gibi olduklarını belirten Vedat Dişli ise "Allah nasip ederse gidip geleceğiz, görüşeceğiz. Bu aileyi bulamasaydık kadavra bekleyecektik, başka seçeneğimiz yoktu. Ben çok iyiyim. İmkan olsa yine veririm" diye konuştu. Eşinin 15 yıldan bu yana diyalize girdiğini, artık bu hastalıktan kurtulduğunu belirten Yunus Er, "Mutlaka görüşmeye devam edeceğiz. Vedat benim kardeşimden farklı değil. Eşim dünyadan kopuk yaşıyordu, gün aşırı diyalize gidiyordu. Bedenen dünyadaydı ama ruhsal olarak kopuktu. Şimdi bizim için başka bir dönem başlayacak. Eşim ve Mülkiye Hanım artık hayata bambaşka bakıyorlar" dedi. Kent Hastanesi Nefroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok ise, kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle sorunlarına çözüm bulamamış hastaların tek çaresinin çapraz nakil olduğunu belirtti.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ