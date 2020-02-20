Folkart’a iki ödül daha

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sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars 2019 Ödülleri sahiplerini buldu. Folkart, Real Estate Stars – Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni'nde, "Türkiye'nin En Fazla Konut Üreten Şirketleri" ve "Türkiye'nin Adet Bazında En Çok Konut Satışı Yapan Şirketleri" arasında yer aldı. Shangri-La Bosphorus'ta gerçekleştirilen törene katılan Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Real Estate Stars'ta toplamda 7 farklı ödül kazandıklarını anımsattı. Metin Sancak, "Bu yıl ise 4 kategorinin 2'sinde ödül aldık. Tüm bu ödülleri almamızdaki en önemli neden ise Folkart'a olan güvendir. Başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere, çözüm ortaklarımız, paydaşlarımız ve sonrasında da bizi tercih eden değerli Folkart dostlarının 'bize duyduğu güven' başarımızın temelini oluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve herkesi kutluyorum" diye konuştu.