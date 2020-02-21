17 yaşında bilişim şirketi sahibi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek ailesinin vasiliği altında şirket kurdu. Yaşa, 15 yaşında ilk müşterisini buldu. Gün geçtikçe müşteri ağını geliştiren Yaşa, şu an Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 40 farklı müşterisine,, Web tasarımı, sosyal medya yönetimi ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere görsel hazırlama gibi seçeneklerle hizmet veriyor. Yaşa, 7 Ocak'ta, 'Mobidoktor Medya Reklam Bilişim Hizmetleri' şirketini kurdu. Yaşa, "Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.