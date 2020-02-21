Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 17 yaşında bilişim şirketi sahibi oldu

17 yaşında bilişim şirketi sahibi oldu

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
17 yaşında bilişim şirketi sahibi oldu
MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek ailesinin vasiliği altında şirket kurdu. Yaşa, 15 yaşında ilk müşterisini buldu. Gün geçtikçe müşteri ağını geliştiren Yaşa, şu an Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 40 farklı müşterisine,, Web tasarımı, sosyal medya yönetimi ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere görsel hazırlama gibi seçeneklerle hizmet veriyor. Yaşa, 7 Ocak'ta, 'Mobidoktor Medya Reklam Bilişim Hizmetleri' şirketini kurdu. Yaşa, "Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşında bilişim şirketi sahibi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN