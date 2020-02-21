Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Menemenspor Osmanlı’ya konuk

Osmanlı’ya konuk

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Menemenspor Osmanlı’ya konuk
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda Onur Öztoprak'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci, Ankara'dan 3 puanla döneceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Eskişehirspor maçını kazanıp büyük moral depoladık. Osmanlıspor iyi bir takım ancak bulundukları konum bizi ilgilendirmiyor. Bizim hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bunun için her maçımız final niteliğinde" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemenspor Osmanlı’ya konuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN