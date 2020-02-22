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Estetik için ’ye geldi

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Estetik için Denizli’ye geldi
ALMANYA'NIN Frankfurt kentinde, 40 yıldır restoran işleten Milena Mildenberger (63), vücudundaki sarkmaları engellemek için ülkesindeki hastaneleri tercih etti. Estetik operasyonlara yaklaşık 100 bin lira harcayan Milderberger, Türk estetik cerrahlarının başarısını duyunca bu kez ameliyat için Türkiye'yi tercih etti. Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Onur Saka ile görüşen Mildenberger, 10 gün önce Almanya'dan Denizli'ye geldi. Özel Sağlık Hastanesi'nde estetik ameliyatına alınan Mildenberger'e, aynı anda, karın ve uyluk germe, bacak ve diz içine bölgesel yağ aldırma (liposuction) ve yüz bölgesi ile ellerine yağ enjeksiyonu ile yüz gençleştirme yapıldı.
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Estetik için Denizli’ye geldi
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