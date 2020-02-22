Günde bin 200 kilogram kestane şekeri üretiliyor

DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği destekle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu Buldan ilçesindeki Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi seri kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretiminde büyük başarı yakaladı. Günlük 1 ton 200 kilogram kestane işleme kapasitesine ulaşan tesis, kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretimi yaparken, çalışanlarıyla bölge istihdamına da katkı sağlıyor. Lezzetiyle ünlü Alandız kestanesini işleyerek tadına doyulmaz ürünler ortaya koyan tesisin Denizli'yi kestane şekerinde de marka yapacağı belirtilirken, yetiştirdiği kestaneleri aracılara ucuza satmaktan kurtulan çiftçiler ise yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Remzi Salman, geçmişte ürettikleri ürünleri ucuza sattıklarını belirterek, tesis ile kestanenin değerine sahip çıkıldığını belirtti. Salman, "Daha önce dışarıdan gelen alıcılara satıyorduk. 2018 itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın katkılarıyla burayı kestane şekeri fabrikasına çevirdik. Bu tesisin bizim için daha ekonomik oldu. Burada kendi ürünümüzü, kendimiz işliyoruz" dedi.