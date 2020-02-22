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Zolan’dan altyapı müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı , 5 mahallenin daha baştan aşağıya altyapısını yenileyecek sözleşmeyi imzaladı

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Zolan’dan altyapı müjdesi
DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'nin altyapısının baştan aşağı yenilenmesi için açılan ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzaladı. Sözleşme ile 95 milyon liranın üzerinde alt yapı yatırımı yapacaklarını belirten Başkan Zolan, bununla birlikte Merkezefendi Mahallesi'nin alt yapısını baştan aşağı değiştireceklerini, Yenişehir Mahallesi'nde ise içme suyu hatlarını tamamen yenileyeceklerini müjdeledi. Altyapının önemine değinen Başkan Zolan, "Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yapsanız faydası yoktur, anlamı yoktur, yapılan işler de boşadır. Biz göreve geldiğimizden bugüne kadar aynı şiar ve yürüyüşle baktık. Altyapı noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bugünlere geldik" dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün övünerek söylüyoruz; Türkiye'nin en temiz suyu Denizli'dedir. Her geçen gün daha da ilerliyoruz. Yeni doğmuş bebeğimize verebilecek seviyede temiz ve sağlıklı bir suya sahibiz. Denizlimiz bu noktada çok şanslı ve biz Denizlimizle gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü, desteği ve gayretiyle daha güzel işleri yapma konusunda da yolumuza devam ediyoruz."
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Zolan’dan altyapı müjdesi
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