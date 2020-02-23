Dikili’de avlanan deniz patlıcanları ihraç ediliyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle 1 Ocak-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avlanılmasına izin verdi. Avlanılmasına belirli kriterler getirilen deniz patlaıcanları için bakanlığın genelgesine en fazlı 5 tane dalgıç bulundurabilen tekneler deniz açıldı. Dalgıç başına günlük 40 kilogram toplanan deniz patlıcanı avcılığı İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Eğribucak Burnu, Mersin Anamur Burnu ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularında izin veriliyor.Sezonla birlikte İzmir'in Dikili ilçesinde de deniz patlıcanı avcılığı için tekneler denize açıldı. Dikili'de 70 tekne deniz patlıcanı avcılığı yapıyor. Dikili balıkçı barınağı çevresinde dalgıçlar tarafından avlanıp, karaya çıkartılan deniz patlıcanları için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan kontrollerin ardından ihracat izni ve nakil belgesi düzenleniyor. Bu belgelerin alınmasının ardından deniz patlıcanları dondurulmuş ya da kuru bir şekilde Uzak Doğu ülkelerinden başta Çin olmak üzere Hong Kong ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Yüksek bir protein kaynağı olan deniz patlıcanı Uzak Doğu ülkelerinde sadece yemek olarak değil, ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılıyor.

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