Şehit madencilerin ailelerinden yardım

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin kurduğu derneğin üyeleri, depremzedeler için topladıkları yardımları kendilerine ait araçlarla Elazığ ve Malatya'ya götürdü. Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerinin katılımıyla düzenlenen kampanyada toplanan gıda maddeleri, giysi, çocuk botu ve yorganlar araçlara yüklendi. Maden şehidi Uğur Çolak'ın babası, Dernek Başkanı İsmail Çolak, 6 yıl önce yaşadıkları facia sonrası Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine uzatılan yardım elini unutmadıklarını söyledi. Depremde yakınlarını kaybedenlerin acısını derinden hissettiklerini ifade eden Çolak, deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki ailelerle temasa geçip, acılarını hafifletmek için destek olma isteklerini ilettiklerini anlattı. Dernek üyeleri, araçlarına yükledikleri yardımlarla bölgeye hareket etti.Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde ve Kırkağaç ilçesinde kısa zaman arağında meydana gelen 5.4 ve 5.4 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgedeki vatandaşların psikolojileri olumsuz yönde etkilendi. Vatandaşlarda deprem kaygısı meydana gelirken, bazı vatandaşlar deprem korkusu nedeniyle 30 gündür evlerine girmekte korku yaşıyor. Depremin meydana geldiği ilk anda sahaya inen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman psikolog ekipler vatandaşlara destek sağladı. Uzman psikologlar, deprem kaygısı yüzünden evlerine giremeyen vatandaşların yavaş yavaş eski rutinlerine dönmesi konusunda destek oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdür Vekili Emin Koruyucu, "Halkımızın yanında olarak psikososyal destek sağlamaya çalışıyoruz. Halkımızın bu süreci en hasarsız şekilde atlatması için İl Müdürlüğümüz'ün koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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