Ara Güler, Arkas Sanat Merkezi’nde

BUGÜN NELER OLDU

ve Arastırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi is birliginde düzenlenen, Ara Güler Merhaba Izmir! Sergisi kapılarını açtı. Ara Güler'in gençlik yıllarında yaptıgı edebi çalısmalar, dogup büyüdügü ve yasamı boyunca belgeledigi Istanbul'a ait fotograflar ile ulusal ve uluslararası kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin portreleri olmak üzere 711 eser yer alıyor. Bu fotograflara, Ara Güler'in dünya kamuoyuna tanıttıgı Afrodisyas Antik kenti, Nemrut ve Nuh'un Gemisi ile ilgili fotografları eslik ediyor. Serginin açılısında Arkas Holding Yönetim Kurulu Baskanı Lucien Arkas, "Arkas Sanat Merkezi'nde 9. yılda 21. sergimizi açıyoruz. Benim çok sevdigim, sahsen tanıma fırsatım olan ve sanatına hayran oldugum rahmetli Ara Güler'in eserlerini Izmir'le bulusturuyoruz. Fotograflar, Ara Güler'in de söyledigi gibi bellektir, yarınlara belgedir. Bu sergi ile özellikle Izmir'in degisimini de görecegiz" dedi.