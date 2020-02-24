Denizli’de can pazarı

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası parçalanan otomobil ve kırılan kaldırım taşları sonucu ortalık savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre, kaza dün sabah erken saatlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Hilmi Bal idaresindeki taksi, İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi istikametine geçmek istediği sırada Emre Aydın yönetiminde bulunan araç ile kavşak içerisinde çarpıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 26 yaşındaki Osman Üremiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, olayda yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.