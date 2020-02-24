Ispanak zamanı

Kıs aylarında Izmir ve Istanbul gibi büyüksehirlerin ıspanak ihtiyacının karsılandıgı Menemen Ovası'nda üreticiler sezona iyi baslayamadı. Istanbul'da, vatandasların ıspanaktan zehirlendigi iddiası ile hastaneye kaldırılmasının ardından ülke genelindeki ıspanak satısları düstü. Yüzlerce ton ıspanagın çöpe dökülmesi üreticiyi büyük zarara ugrattı. Ispanakla ilgili olumsuz algının yavas yavas dagılmaya basladıgını belirten Menemenli üreticiler, zehirlenme iddiaları nedeniyle ugradıkları zararı telafi etmeye basladıklarını söyledi.

SATIŞLAR ARTTI

Yaklasık bin dekar alanda ıspanak ürettigini belirten Özgür Peker, sezonun basında bir iftiraya ugrayan ıspanagın eski günlerine geri dönmeye basladıgını savundu. Peker, "Tarım ve Orman Bakanlıgı'ndan yapılan açıklamada zehirlenme iddialarının ıspanakla ilgili olmadıgı, içinden çıkan yabancı bir ottan kaynaklı oldugu belirtilmisti. Ama yine de ıspanak satısları kötü etkilendi. O günlerde hiç satılmıyordu. Simdi ise çok para kazanmasak da zarar etmiyoruz. Tarlada ürünler azalmaya basladı. 1 aylık bir zaman kaldı. Bugün ıspanagın benden çıkısı 1.5 lira. Markete girdiginizde 5 lira. Ama isin kahrını üretici çekiyor. Aradaki bu farkın azalması gerekir. Yagmurda çamurda çalısan biz ve isçilerimiz. Girdilerin düsürülmesini talep ediyoruz" dedi. Menemen Ovası'nda 500-600 dönümde ıspanak yetistirdigini kaydeden Gürsel Çandarlı da ürünlerin yarısının elinde kaldıgını, diger yarısının da maliyetinin altına satıldıgını dile getirdi. Her yıl ıspanak topladıgını anlatan Suzan Karagöz, "Saat 04.00'de kalktım. Günlük 75 lira kazanıyorum. Bu isi çok seviyorum" dedi. Iki çocuk annesi Gülbin Öncü de "Esim de ıspanak üretiyor. Tarlada mal var ama satıs sorunu oldu. Fabrikaya gidemem çocuklarım var. Bu is sayesinde öglen 2'de evimde oluyorum" diye konustu.