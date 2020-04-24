Ege Bölgesi’nde bayram kutlandı

İZMIR, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. İzmir'deki törenler İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve 6 öğretmenin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Yahşi, "İzmir'in dört bir köşesinde 100. yıl coşkusunu evlerinde aileleriyle kutlayan çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum. Sizlerin gayreti bu vatanı şahlandıracak, hayalleriniz bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Gülen gözleriniz, şen kahkahalarınız bu topraklarda daim olsun" dedi. Manisa'da Şehzadeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Denizli'de İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz,'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu yaşaması için cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çaldı. Vatandaşlar balkon ve pencerelerden bandoya alkışla destek verdi. Bazı vatandaşların ise duygulanıp ağladığı görüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İnşallah gelecek yıl bayramımızı çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Bu vesilelerle 100 yıldır millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclisimizin kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve ilk Meclisimizi kuran mebuslarımız olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.