Kızılay’dan Romanlar’a 60 koli malzeme desteği

TÜRK Kızılayı İzmir Şubesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmayan vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek adına bağışçıların desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından önce dar gelirli vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Kızılay ekipleri, Selçuk Belevi ile Menderes'in Pirentepe mevkilerinde yaşamlarını sürdüren Roman vatandaşlara 60 koli gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.Selçuk'taki dağıtıma Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile birlikte CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Kızılay Şube Başkanı Ömür Şanlı da katıldı. İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, amaçlarının kendilerine emanet edilen gıda ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğuna dikkat çekti. Koronavirüs salgını sürecinde çok hassas davrandıklarını belirten Baykalmış, "Bu süreçte birçok insan işine gidemiyor. Türk Kızılayı olarak hassasiyetleri yerinde tespit ediyoruz. Zor şartlar altında yaşayan insanlar var. Ticaretle uğraşanlar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. İnsanlar süreci evlerinde geçiriyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız da günlük işlerle geçinen insanlar. Onlara destek olmak bizim görevimiz" dedi.