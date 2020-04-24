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Koronayı yenen aile alkışla taburcu oldu

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Koronayı yenen aile alkışla taburcu oldu
MANISA'NIN Kırkağaç ilçesinde Özcan ailesi, Kovid- 19'a yakalandı. Harun Recep Özcan (41), eşi Zuhal Özcan (40) ve çocukları Mustafa Eymen Özcan (6) ile test sonucu negatif gelen 3 yaşındaki Fatma Eslem Özcan, 5 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneye veda eden Özcan ailesinin üyeleri, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Taburcu olan hastalar, yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
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Koronayı yenen aile alkışla taburcu oldu
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