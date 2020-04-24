Ramazan’da doğru beslenme tüyoları

Ramazan ayında oruç ibadetiyle birlikte iki öğüne inen yeme düzenine bağlı olarak metabolizma yavaşlayabiliyor. Ramazan boyunca bazılarımız istemsiz de olsa kilo verirken, bazılarımız ise yediklerine dikkat etse dahi kilo alabiliyor. Ramazan'da kilo alıp vermenin tamamen kişinin metabolizmasına bağlı olduğunu belirten Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, yavaşlayan metabolizmanın hızlandırılması için önemli tüyolar verdi. Sahur yapılmadan kesinlikle oruç tutulması gerektiğini belirten Artan, "Bu yüzden sahur yapılmadan kesinlikle oruç tutulmamalıdır. Sahurda bizi tok tutacak yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi besinlere özellikle yer vermeliyiz. Yine bizi tok tutacak tam buğday, tam tahıllı ya da çavdar ekmeğini tüketmeye özen göstermeliyiz. İftarda su ve hurma ile oruç açılabilir. Tüketilecek bir kase çorba, midede belli bir doygunluk sağlayarak aşırı yemek yeme isteğini bir miktar azaltacaktır. Ayrıca beyine doyma sinyalleri 20'nci dakikadan sonra gitmektedir, bu yüzden yavaş yemek yiyerek iştah kontrolü sağlanabilir ve aşırı kalori alımı engellenebilir. Ayrıca bol bol su içilmelidir" diye konuştu.