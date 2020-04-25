23 Nisan coşkusu balkonlara sığmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildi ve 20 yaş altındakilere evden çıkma yasağı getirildi. Bu sebeple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamaları alanlarda kutlanamayacak olması 83 milyonun coşkusunu azaltamadı. Televizyon kanallarından yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından söylenen İstiklal Marşı'na vatandaşlar evlerinden eşlik etti. İzmir'de Kadifekale ve kentin çeşitli noktalarında havai fişekler atıldı. Konak ilçesindeki Karataş semtinde ışık gösterisi yapıldı ve uçan balonlar havaya bırakıldı. Vatandaşlar, ışıklarını yakıp söndürerek coşkuya ortak oldu.Denizlililer, evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra vatandaşlar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, camdan Horoz Heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Türk bayrakları açıldı. Havai fişek gösterileri yapıldı. Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında belediye otobüsü üzerindeki müzik ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar evlerinin balkonundan marşa eşlik etti. Manisa kent merkezi ve 17 ilçede, İstiklal Marşı balkonlardan hep bir ağızdan söylendi. Ardından vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti. Bazı noktalarda vatandaşlar meşale yakarak coşkuya katıldı.