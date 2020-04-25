Evdeki çocuklara uzman tavsıyesi

KORONAVIRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilince öğrenciler tüm gününü evde geçirmeye başladı. Hayatımıza birden dahil olan "Evde kal" uygulamasının öğrenciler ve velilere bazı zorluklar yaşattığına dikkat çeken İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Rehberlik Birimi yetkilileri bu sürecin atlatılması için önemli ipuçları verdi. Evde Kal uygulamasının, tatil veya düzensizlik olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, her çocuğun alıştığı günlük rutinleri olan gündelik işler ve ödev gibi sorumlulukların devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, "Çamlaraltı Ailesi olarak hızlı bir şekilde kriz yönetimi yaparak, kendi uzaktan eğitim sistemimizi devreye soktuk. Hem yeni kurduğumuz ickegitim.com sitesini, hem online programları, hem de okulumuza ait olan öğrenci ve veli bilgilendirme platformumuz olan Çamportal'ı aktif olarak kullanmaya başladık" dedi.