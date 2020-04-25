İlçe Sağlık Müdürü kapı kapı geziyor

TÜM dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye'de 2 bin 376 kişinin ölümüne sebep oldu. Özellikle yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğu İzmir koronavirüsün en fazla görüldüğü ikinci şehir olarak dikkat çekiyor. İzmir nüfusa ve nüfus yoğunluğuna göre üçüncü şehir olmasına rağmen İstanbul'dan sonra korono virüsten en fazla etkilenenen ikinci şehir oldu. İzmir'in en büyük ilçesi olan Buca olmasına rağmen alınan tedbirlerle koronavirüs açısından kentteki en riskli ilk 8 ilçe arasında yer almadı. Buca İlçe Sağlık Müdürü Murat Köksal ve ekibi adeta dedektif gibi kapı kapı gezerek filyasyon çalışmaları yürütüyor. Vakaların bildirilmesinden sonra hastalık kaynağını tespit etmek amacıyla koruma ve kontrol çalışmalarını sahada ekibiyle birlikte yürüten Murat Köksal, tek tek gezerek haneleri kontrol ediyor.