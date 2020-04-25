İzmir kime emanet!

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid- 19 virüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan milyonlarca vatandaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıldönümünü evlerinin balkonlarında kutlamak zorunda kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamaya Başkan Tunç Soyer'in gafı damga vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle sokaklarda halkı selamlayan Tunç Soyer'in, eşi Neptün Soyer'e dönerek "Neredeyiz, Nere bura?" diye sorması kentte alay konusu oldu."Koskoca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı daha İzmir'i tanımıyor. Nerede olduğunu karısına soruyor. Bu adam İzmir'i nasıl yönetecek" diyen binlerce vatandaş görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medyada alay konusu olan görüntülere bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Soyer'in skandal görüntülerini resmi twitter adresinden paylaşan Dağ altına da "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp" yazdı. Dağ'ın twiti kısa sürede binlerce takipçisi tarafından retweetlendi.Soyer'e bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Soyer'in otobüsün üzerinde halkı Çav Bella isimli şarkı eşliğinde selamlamasına tepki gösteren Hızal, Twitter adresinden yaptığı açıklamada; "Çocuk bayramında bile gerilla marşı çalarak vatandaşı selamlamak nereden baksanız partizanlık, düşüncesizlik ve hadsizliktir! Siz neyin peşindesiniz" dedi.Hızal açıklamasında "Zaruri sebeplerden dolayı 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak durumunda kalan çocuklarımızı eğlendirmek mi istiyorsunuz yoksa siyasi emellerinize alet mi etmek istiyorsunuz? Milli mücadelenin başladığı ve başarıyla sonlandırıldığı İzmir'in belediye başkanı Tunç Soyer, bilinçli yaptığı bu hareketle 23 Nisan'ı kutlamıyor, gerilla marşının reklamını yapıyor. Bu kabul edilebilir bir hareket değildir" diyerek tepki gösterdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçim sürecinde partisinin İBB adayı olmuştu. O dönem Ali Kırca'nın ana haber bültenine katılan Kılıçdaroğlu, İstanbul'u çok iyi tanıdığını belirterek "Ben İstanbul'u Sayın Topbaş'tan daha iyi biliyorum. Kağıttepe'yi de biliyorum. Nurtepe'yi de biliyorum. Sancaktepe'yi de biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında 'Kağıttepe' gafını Kağıthane olarak düzeltmiş, ancak söz konusu gaf o süreçte büyük olay olmuştu.PERİ isimli kullanıcı: Tunç Soyer İzmir'i tanımıyor, bilmiyor. 23 Nisan'da başka bir ülkenin devrim marşı ile sokakları geziyor. Öğreneceği çok şey var. ERCAN: Tek kelimeyle yazıklar olsun. İzmir buna, şehrini bilmeyene mi oy vermiş?SAİM YABANSU: Kıymetli vekilim. Bir büyükşehir belediye başkanı düşünün ki, ne acıdır ki gezdiği sokakları bilmiyor. Ama dediğiniz gibi bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. AnlayanaESAS OĞLAN: Burası neresi? Buenos Aires. Hee tamam o zaman.DEMİRBEY: İnşallah İzmir'in belediye başkanı olduğunun farkındadır.DUMAN TAN: Bir de Çav Bella ile coşuyorlar. Türkiye'de değiller galiba.SEYFETTİN UÇAR: Utanç verici bir durum. Başkan olacaksın, semtleri bilmeyeceksin.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sayın Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığında olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da genelde vaktini hep yurt dışında geçirdi. İzmir'de olduğu zamanlarda da çiçek böcek işleri ile uğraştığı için İzmir'i bilmemesi bana gayet doğal geliyor. Ayrıca 23 Nisan Bayramında günün anlam ve önemine uymayan marşlarla kentte dolaşması da İzmir'in hassasiyetlerine çok zıt, yadırganacak bir durum. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.