Emlak sektöründe güçbirliği yaptılar

2016 yılında kurulan ve gayrimenkul sektörünün en güçlü STK'larından biri olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği ( TÜGEM ) emlak sektöründe güçbirliği ve çözüm odaklı çalışmalarıyla yoluna devam ediyor. Kuruluşunun 4. yılını geride bırakan TÜGEM, öncü sivil toplum kuruluşu olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında şubeleri ve temsilcilikleriyle sektörün nabzını da tutuyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi Başkanı Gülçin Okay, dijital ortamda en güncel bilgileri ve uygulama örneklerini üyeleriyle paylaştıklarını söyledi. İzmir TÜGEM Eğitim Komite Başkanı Onur Karademir, "Meslektaşlarımız ile biraraya gelerek onlarla sektörümüze ilişkin ipuçlarını paylaşıyoruz. Meslektaşlarımızın eğitim düzeylerini yükselterek hizmet kalitelerini artırmak önemli bir hedefimiz" diye konuştu. İzmir TÜGEM Genel Sekreteri Bora Arslan da, "Kurucu Başkanımız Hakan Akdoğan'ın da dediği gibi markalarımız kişisel tercihlerimiz fakat mesleğimiz ortak değerimizdir. Mesleğimize sahip çıkmak ve değerini artırmak hepimizin en önemli görevidir. Bu yüzden sektörün birleştirici gücü olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.